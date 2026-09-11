“Me vieron sudando la gota gorda”: Julio Camejo se auto evalúa como capataz en La Granja VIP

Julio Camejo hizo un balance de su desempeño como capataz en La Granja VIP 2 y reconoció que la responsabilidad implicó más esfuerzo del que esperaba. Durante su comentario, el actor destacó el trabajo que realizó al frente de algunas tareas y dejó ver que la experiencia también le permitió medir sus propias capacidades. Con un tono relajado, Julio recordó los momentos de mayor exigencia y señaló que terminó esforzándose al máximo para cumplir con lo que correspondía. Su evaluación ocurrió mientras compartía sus impresiones sobre la jornada, dejando claro que asumir el papel de capataz no fue simplemente ocupar un puesto dentro de la granja, sino involucrarse de lleno en las actividades del reality.