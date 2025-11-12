Venga La Alegría | Programa 12 de noviembre Parte 2 | Lola rompe el silencio tras abandonar La Granja VIP, las parejas de Chef al Instante y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de noviembre, parte 2: Las primeras declaraciones de Lola Cortés tras abandonar La Granja VIP, las declaraciones del Club de los Corazones Rotos, las quejas de Paulette en el Exatlón, la visita de Paco de Miguel, el ‘baño de Pueblo’ de Mauricio Barcelata en el Sin Palabras, las parejas de Chef al Instante, la visita de Pablo Ruiz y mucho más.