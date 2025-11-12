Influencer que se casó con ella misma se divorció por ser altamente exigente

Uno de los casos que muchos indicaron como algo increíble, vivirá - o está viviendo - un nuevo capítulo. Y es que se confirmó que la influencer que se casó consigo misma hace unos años, decidió terminar su relación matrimonial por considerarse demasiado exigente. Ante eso, puso en un lío histórico a las leyes de Reino Unido (país donde reside) y ahora cuenta orgullosamente sobre su separación. Este es el presente de la figura de internet: Suellen Carey.

¿Cuál es la historia completa de la influencer, Suellen Carey?

La figura pública de la que trata este artículo pertenece a la comunidad trans y en 2023 fue una nota que se trabajó en todos lados, pues anunció que efectuaría una ceremonia de sologamia. Es decir, se casó consigo misma. Por ello, generó miles de comentarios alrededor, pues los usuaruos de redes no entendían cómo algo así pudo suceder.

Sin embargo, después de asistir a terapia de pareja (solamente ella estaba en las sesiones), decidió ponerle fin a su lazo matrimonial y así separarse. Esto incluso trajo un conflicto legislativo en Reino Unido, pues no había leyes que avalaran una separación de ese tipo. Pero al final, tras cerca de un año de resoluciones, Suellen Carey no tiene más el estado civil de casada.

Con esto se concreta (si no surge algún otro gran anuncio) una de las historias más surreales que el internet ha contado en los años recientes.

¿Es legal en México hacer lo que vivió esta influencer?

No, en México no es posible casarse con uno mismo. Las leyes mexicanas impiden una unión de ese tipo, por lo que la única manera de contraer matrimonio es teniendo a otra persona convencida de hacer lo mismo. Y aunque se indica que ya hay ciertas corrientes de pensamiento que abren el debate para permitirlo, no se ve cercano que se apruebe.

Y es que la sologamia es vista como una expresión de amor propio que artistas de talla internacional como Britney Spears o Emma Watson han practicado en cierta medida. Ninguno de los dos ejemplos anteriores llegaron a un tema de vínculo matrimonial, pero la esencia de esto es ensalzar el compromiso de autocuidado y respeto propio entre las personas.