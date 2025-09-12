Venga La Alegría | Programa 12 de septiembre Parte 1 | Yolanda Andrade arremete contra la revista que publicó que había muerto, Florinda Meza ‘regaña’ a la prensa y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de septiembre 2025, parte 1: Yolanda Andrade habla fuerte sobre el medio que publicó que había muerto, Florinda Meza ‘regaña’ a la prensa por polémicos cuestionamientos, Norma Lazareno envía un mensaje a Silvia Pinal y Amanda Miguel reacciona a que Belinda sería su ‘sucesora’. Además, los mejores looks para las fiestas patrias, lo más destacado del Exatlón Draft, y los mejores juegos.