Venga La Alegría | Programa 12 de septiembre Parte 2 | Todo sobre el gran inicio de La Academia VLA, el Sin Palabras y mucha diversión

El Sin Palabras, el gran inicio de La Academia VLA, las presentaciones de todos los participantes, los primeros nominados del reality de canto y mucho más.

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de septiembre, parte 2: El imperdible desempate del Sin Palabras de Venga La Alegría, el gran inicio de La Academia VLA, las presentaciones de los nueve participantes, los primeros nominados del reality de canto más importante de México y mucho más.

