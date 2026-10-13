Venga La Alegría | Programa 13 de octubre 2026 Parte 1 | Gaby Platas habla sin filtros de Adal Ramones, Pascal rompe el silencio sobre Kevyn ‘Bicolor’ y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de octubre 2026, parte 1: Pedro Damián rompe el silencio sobre la serie de Timbiriche, Gaby Platas revela en qué quedó su amistad con Adal Ramones tras Enrollados, captan a Luis Miguel en un estudio de grabación; la detención de Christopher ‘N’, declaran culpable a Gabriel ‘N’ por abuso agravado contra su hija Dafne Zapata, el video de un hombre golpeando a una mujer en Ecatepec y la adolescente que ‘revivió' en Guatemala, todo explicado por Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.

También, el reportaje de Samantha Núñez, lo que debes saber sobre la trombosis, los consejos de educación sexual del sexólogo José Cruz y la receta de bombas de papa con tocino. Además, Lupillo Rivera confirmó su romance con Erika Batres, Edwin Luna enfrentó los rumores tras su separación de Kimberly Flores, un innovador tratamiento de lifting y las reveladoras confesiones de Pascal tras su salida de La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!