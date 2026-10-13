Venga La Alegría | Programa 13 de octubre 2026 Parte 2 | Titi Jaques sacó los prohibidos, los mejores juegos y mucha diversión
Titi Jaques sacó sus mejores pasos de baile en Gánale al Capi, los mitos y realidades sobre el Martes 13, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de octubre 2026, parte 2: Aída Cuevas revela si perdonaría a su hermano Carlos, Titi Jaques sacó sus mejores pasos de baile en Gánale al Capi, los mejores momentos del Exatlón del 12 de octubre 2026 y los mitos y realidades sobre el Martes 13. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!