"¡Ubícate!": Niurka apunta contra Rafa Mercadante y cuestiona su interés por Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)

Niurka está teniendo muchos conflictos con Manelyk en La Granja VIP y por eso es que necesita sentir el respaldo de sus aliados. No obstante, este es un apoyo que no siente por parte de Rafa Mercadante, pues considera que el conductor siempre se excusa en que no le gustan los conflictos solamente para darle la razón a Manelyk, así que le pidió darse cuenta de lo que le conviene y olvidarse de sus ganas por quedar bien con el equipo contrario.