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Exclusiva: Irán Castillo reacciona a la sentencia de sus secuestradores a más de 10 años del suceso

El lente de Ventaneando captó a Irán Castillo durante su salida del teatro. Al cuestionarla sobre la reciente sentencia de sus secuestradores, así reaccionó.

Las cámaras de Ventaneando captaron a Irán Castillo durante su salida del teatro. Al cuestionarla sobre la reciente sentencia de sus secuestradores, así reaccionó. Recordemos que la actriz fue privada de su libertad en 2015. Si bien los culpables fueron detenidos ese mismo año, el proceso judicial duró más de una década y no fue hasta ahora que nueve integrantes de la banda criminal que la secuestró recibieron su sentencia.

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