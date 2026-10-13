“Los profesionales se rigen por un estricto código de ética”; psiquiatra de Aleks Syntek reacciona al comunicado del cantante
Luego de que Aleks Syntek compartiera un comunicado en el que afirmaba que no podría viajar por prohibición de su psiquiatra, el equipo de Ventaneando se contactó con el profesional de la salud para hablar al respecto y esto fue lo que nos dijo.
Luego de que Aleks Syntek compartiera un comunicado en el que afirmaba que no podría viajar por prohibición de su psiquiatra, el equipo de Ventaneando se puso en contacto con el profesional de la salud para hablar al respecto y esto fue lo que nos dijo.