Manelyk llenó de basura la cama de Kevyn Contreras y lo tachó de “cerdo” en La Granja VIP (VIDEO)
Para Mane ya está claro que no puede convivir con “Bicolor” y por eso no se tentó el corazón para ensuciarle la cama ahora que son Peones de La Granja VIP.
Manelyk ya no tolera a Kevyn Contreras “Bicolor”, con quien ha tenido las polémicas más fuertes en La Granja VIP Segunda Temporada. Y tan solo unos días después de que la castigaron por tirarle la comida, volvió a orquestar un ataque en su contra: puso la basura de latas de atún sobre su cama, algo que asegura, hizo porque le desespera que sea tan desordenado y tiene que respetar que están compartiendo espacio, no sin antes burlarse de sus hábitos y llamarlo “cerdo” por supuestamente no tener respeto por nadie.