Venga La Alegría | Programa 14 de octubre Parte 1 | Kenia Os apoya a Belinda en la polémica con Lupillo Rivera y descalifica a Carmen Campuzano

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de octubre 2025, parte 1: Kenia Os apoya a Belinda tras la polémica con Lupillo Rivera y descalifica a Carmen Campuzano por las críticas a Peso Pluma, Cazzu revela si busca la cutodia de Inti y habla de su presente ‘amoroso’, Demián Bichir alza la voz por los migrantes, Ana Bárbara reacciona a cuestionamientos por Don Antero Ugalde, La Sonora Santanera toma partido en el conflicto de JNS y Litzy rompe el silencio en la polémica por el nombre de JNS y el resurgimiento de Jeans. Además, el resumen del Exatlón, las mejores ideas para el maquillaje de Halloween y un poderoso ritual para atraer gente positiva.