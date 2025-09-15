Venga La Alegría | Programa 15 de septiembre Parte 2 | Mon Laferte hace un invaluable regalo al Teatro de los Insurgentes, Cristián de la Fuente defiende a la prensa y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de septiembre, parte 2: Mon Laferte brilla en Cabaret y hace un espectacular regalo al Teatro de los Insurgentes, Cristián de la Fuente defiende a la prensa tras las quejas del novio de Susana Zabaleta, el regreso de Patricio Borghetti al Sin Palabras de Venga La Alegría, lo mejor del Exatlón Draft y los mejores juegos.