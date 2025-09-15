Kristal Silva se sube por primera vez al metro de la CDMX y visita uno de los barrios más peligrosos

Nuestra querida Kristal Silva, se aventuró a una experiencia en la Ciudad de México y contó su travesía por medio de historias de Instagram.

Kristal es originaria de Tamaulipas y a pesar de que ya lleva un par de años viviendo en la cápital del país, jamás había estado dentro del metro, el cual es el medio de transporte para millones de personas día a día.

La reina de belleza entró a la línea verde, la cual va de Garibaldi - Lagunilla a constitución de 1917. Acompañada de sus amigos, les contó que jamás había subido a dicho medio de transporte, lo cual dejó sorprendidos a muchos.

Kristal Silva visita el Barrio de Tepito

La conductora viajó hasta el barrio Bravo de Tepito para vivir una experiencia inigualable, pues fue a un recinto para poder presenciar la auténtica lucha femenina y la vivió fenomenal en primera fila.

Posterior a la lucha libre, visitó el corazón del barrio para probar un par de bebidas refrescantes, por supuesto, bailó, disfrutó y no dudó en tomarse fotos con sus seguidores, quienes aplaudieron la sencillez y el corazón de Kristal.

¿Quién es Kristal Silva?

Kristal Silva tiene 33 años y llegó a la Ciudad de México a cumplir sus sueños para entrar al certamen Miss Universo en 2016 para representar a México, donde logró colocarse en el Top 9. Posteriormente, el 2 de enero de 2019 se unió como conductora al matutino de Venga La Alegría y cautivó a todos con su belleza y carisma. Desde entonces, se ha catalogado como una de las conductoras favoritas de México.

En el 2020, Kristal debutó como cantante junto a la agrupación de pop “Reinas de Corazones” y actualmente, junto a Mario Girón y Viviann Baeza, cantan el tema oficial de La Academia VLA.