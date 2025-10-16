Venga La Alegría | Programa 16 de octubre Parte 1 | La respuesta de Cazzu a Nodal desde el escenario del Auditorio Nacional y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de octubre 2025, parte 1: Cazzu le responde a Nodal desde el Auditorio Nacional, Francisco Céspedes estalla contra Susana Zabaleta y arremete contra Ricardo Pérez, Karol G ‘incendia’ las redes tras aparecer en un desfile de lencería, Valentina Gilabert aclara si convive con la hija de Marianne Gonzaga, la ‘reconciliación’ de ‘Gomita’ con su papá, Sabine Moussier revela cómo lleva su enfermedad y El Bogueto aclara los rumores que lo involucran en la muerte de su amigo. Además, lo más destacado del Exatlón, los mejores juegos y mucho más.