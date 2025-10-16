inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría | Programa 16 de octubre Parte 2 | Todo lo que ocurrió en La Asamblea de La Granja VIP y mucho más

Todas las reacciones de La Asamblea de La Granja VIP, la equivocación de ‘El Patrón’, el castigo que pidió Eleazar para Adame, el peculiar enfrentamiento en el Sin Palabras y mucho más.

