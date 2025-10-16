Venga La Alegría | Programa 16 de octubre Parte 2 | Todo lo que ocurrió en La Asamblea de La Granja VIP y mucho más
Todas las reacciones de La Asamblea de La Granja VIP, la equivocación de ‘El Patrón’, el castigo que pidió Eleazar para Adame, el peculiar enfrentamiento en el Sin Palabras y mucho más.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de octubre, parte 2: Todas las reacciones de La Asamblea de La Granja VIP, la equivocación de ‘El Patrón’, el castigo que pidió Eleazar para Adame, el peculiar enfrentamiento en el Sin Palabras y mucho más.
Galerías y Notas Azteca UNO