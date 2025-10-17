inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Video

Venga La Alegría | Programa 17 de octubre Parte 2 | Lo de Eleazar Gómez como ‘tramposo’ y ahora como ‘traidor’ en La Granja VIP

Eleazar queda salvado en La Granja VIP y ahora deberá pasar de ‘tramposo’ a ‘traidor’, Flor Rubio defendió ‘con uñas y dientes’ cada punto del Sin Palabras y mucho más.

TV Azteca

