Venga La Alegría | Programa 17 de octubre Parte 2 | Lo de Eleazar Gómez como ‘tramposo’ y ahora como ‘traidor’ en La Granja VIP
Eleazar queda salvado en La Granja VIP y ahora deberá pasar de ‘tramposo’ a ‘traidor’, Flor Rubio defendió ‘con uñas y dientes’ cada punto del Sin Palabras y mucho más.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 17 de octubre, parte 2: Eleazar queda salvado en La Granja VIP y ahora deberá pasar de ‘tramposo’ a ‘traidor’, Flor Rubio defendió ‘con uñas y dientes’ cada punto del Sin Palabras y el gallo de las predicciones de La Granja VIP.
Galerías y Notas Azteca UNO