Venga La Alegría | Programa 18 de septiembre 2026 Parte 1 | La bronca que se armó con Pascal y Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de septiembre 2026, parte 1: Aylín Mujica revela qué planes tiene para las cenizas de su hijo, Arturo Carmona busca una tregua con Alicia Villarreal y la cantante se niega, lo que debes saber de la amiba comecerebros, el imperdible Challenge, cómo controlar la ansiedad o pensamientos catastróficos durante los sismos o simulacros y la receta de jitomates rellenos de carne molida.

También, el reportaje de Víctor Landeros, lujosos accesorios mexicanos atemporales y lo más destacado de La Granja VIP, incluyendo la que se armó con Pascal, Kevyn ‘Bicolor’ y Natalia. ¡Venga La Alegría!