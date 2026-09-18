“Nos quedamos en la calle": Rafa Mercadante de La Granja VIP cuenta su difícil historia familiar (VIDEO)

Luego de las fuertes peleas que tuvo con Manelyk en La Granja VIP, Rafa Mercadante está tratando de empezar de cero y crear vínculos con el resto de los Granjeros. Fue así que decidió abrir su corazón con María Karunna en una honesta charla, donde recordó que la pasó muy mal cuando era niño, pues su familia perdió todo lo que tenían por una deuda y él tuvo que aprender a vivir con carencias.