Venga La Alegría | Programa 18 de septiembre 2026 Parte 2 | Detienen al responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte y mucho más
La presentación oficial de la tercera temporada de Dra. Lucía, detienen al presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, los mejores momentos del Exatlón y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de septiembre 2026, parte 2: La presentación oficial de la tercera temporada de Dra. Lucía, el reportaje de Samantha Núñez; detienen al presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, captan en video a un acosador en el Estado de México y lo que debes saber del simulacro de este 19 de septiembre, todo explicado Con Peras y Manzanas.
También, Huellitas Informativas con Lauro, los mejores momentos del Exatlón y las respuestas a lo que Los Niños Preguntan. Además, jugamos 5 X 3, Sin Palabras y ¡Bajan! ¡Venga La Alegría!