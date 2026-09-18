"¡Que se aferren a sus sueños!”, Panuco de El Club del Pie Izquierdo lanza un mensaje a los jóvenes actores

¿Cómo hacer para dejar al personaje en el set de grabación? Platicamos con Panuco, actor de El Club del Pie Izquierdo, quien además de compartirnos cómo comenzó en la actuación, reflexionó sobre el reto de construir un personaje desde cero. Además, compartió sus secretos, consejos y tips para aquellos que están comenzando en el mundo de la actuación.