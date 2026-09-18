Ventaneando acude al refugio Unidos para ayudar “Seres sin Voz”
Nuestro compromiso con los animales sigue en pie. En Ventaneando visitamos el refugio y clínica veterinaria Unidos para ayudar “Seres sin Voz”.
En Ventaneando seguimos adelante con nuestro compromiso con los animales, por lo que nos dimos a la tarea de visitar el refugio y clínica veterinaria Unidos para ayudar “Seres sin Voz”, ubicada en Valle de Chalco, donde nos informarnos sobre el proceso de adopción. Entérate de cómo puedes apoyar.