“Estar aquí es muy bonito y muy fuerte”; Carlos Rivera regresa al escenario de ‘El Rey León’
A más de una década de protagonizar la obra de El Rey León, Carlos Rivera regresa a los escenarios de la puesta en escena.
Ha pasado más de una década desde que Carlos Rivera le dio vida al emblemático Simba en la obra de El Rey León. Este jueves, el cantante regresó a los escenarios de la puesta en escena para celebrar las 500 representaciones de la nueva temporada y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes. Así se vivió el momento.