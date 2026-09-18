“No tienen huevos para jugar”: Manelyk y Azalia se lanzan contra el otro equipo

Manelyk, Azalia y La Bebeshita tuvieron una conversación en la que analizaron las distintas formas de jugar dentro de La Granja VIP y lanzaron críticas hacia el equipo de Niurka, particularmente contra Pimpi y Carlos Trejo. Las tres señalaron que, desde su perspectiva, algunos de sus compañeros buscan quedar bien con todos y evitan tomar una postura clara dentro de la competencia.

Durante la charla, incluso se burlaron de esa estrategia y cuestionaron que no tengan el valor para jugar de manera más directa. Manelyk también destacó que, mientras ellas toman decisiones y expresan abiertamente lo que piensan, terminan siendo señaladas como las malas dentro de la granja. La conversación dejó nuevamente sobre la mesa las diferencias entre ambos grupos.