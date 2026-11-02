Exclusiva: Ana Sofía reacciona a la eliminación de Pablo Montero de La Granja VIP

Tras la eliminación de Pablo Montero de La Granja VIP Segunda Temporada, las cámaras de Ventaneando hablaron en exclusiva con la sobrina del cantante, Ana Sofía, quien nos compartió sus primeras reacciones. Por su lado, el Conductor Adal Ramones hace énfasis en que el público tiene la decisión final. Romina Marcos también se sincera sobre el juego y la estrategia de su madre, Niurka Marcos. Aquí las entrevistas completas.