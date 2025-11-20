Venga La Alegría | Programa 20 de noviembre Parte 1 | Alicia Villarreal reacciona al proceso de Cruz Martínez y todo sobre los pastelazos de La Granja VIP

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de noviembre 2025, parte 1: Alicia Villarreal advierte que llegará hasta las últimas consecuencias en el proceso de Cruz Martínez, el comunicado de la FGR sobre lo de Nodal y la presunta falsificación de firmas, Cazzu aclara los rumores de custodia de su hija Inti, lo que preparan para el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, Humberto Zurita explica por qué no piensa casarse con Stephanie Salas y las advertencias de Mayela Laguna sobre su hijo. Además, el nuevo show de Menny Carrasco, la polémica que se armó con los pastelazos en La Granja VIP, y mucho más.