inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 20 de octubre Parte 2 | Lo más destacado de La Gala de La Granja VIP y mucho más

Todos los detalles y las reacciones de lo que sucedió en La Gala de La Granja VIP, la lesión de Aristeo y lo más destacado del Exatlón, el Sin Palabras y mucho más.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de octubre, parte 2: Todos los detalles y las reacciones de lo que sucedió en La Gala de La Granja VIP, la lesión de Aristeo y lo más destacado del Exatlón, el Sin Palabras, los mejores juegos y mucho más.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×