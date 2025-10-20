La verdadera historia de “Medio Metro Original": ¿Quién fue Paco Pérez y cómo se hizo famoso

¿Quién fue “Medio Metro Original” Paco Pérez?: Paco nació y creció en el barrio El Alto en Puebla, lugar en el que comenzó su incursión en los bailes sonideros como animador y bailarín, siendo su baja estatura y su carisma, lo que lo hizo destacar de inmediato. Con el tiempo, ganándose el sobrenombre de “Medio Metro”; título, con el que se convirtió en una de las figuras más reconocidas dentro de la escena sonidera de Puebla y de todo México.

Su camino hacia la fama

Aunque fue a través de redes sociales donde la fama de Paco, se despuntó, fue en la escena local donde comenzaría su camino, amenizando fiestas y eventos utilizando una vestimenta (inspirada en personajes como El Chavo del 8), además de varios pasos inspirados en el personaje, con los que conectó con el público, gracias en gran parte a Sonido Pirata, sonidero con el que alcanzo la fama junto a otros personajes como “La Cholondrina”.

Fue con el boom de plataformas como TikTok, que la cultura sonidera y la presencia de “Medio Metro” se volvió viral, dando vida a lo que fue un personaje de barrio que escaló a una figura mediática.

La disputa por el nombre y el legado

No obstante, la historia de Paco se vio opacada cuando se encontraba en la cima, pues siempre desde que alcanzó la viralidad surgió la duda: ¿Quién es el verdadero “Medio Metro”? Pues, aunque Paco Pérez fue ampliamente considerado como el original por la comunidad sonidera, existen otros intérpretes que usan el apodo y disputan el reconocimiento.

Su presencia viral y la lamentable noticia

No cabe duda de que la popularidad de “Medio Metro” traspasó todas las fronteras, gracias a su carisma y bailes, que lo llevaron de las redes sociales a ser un referente de la cultura sonidera. No obstante, este 20 de octubre del año en curso, se dio a conocer la lamentable noticia, de su fallecimiento. De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, su cuerpo fue encontrado en San Sebastián de Aparicio, Puebla, lo que ha generado un sin fin de reacciones. Cabe mencionar que hasta ahora solo se sabe que las autoridades comenzaron una investigación por presunto homicidio.

Un legado que impacta

Aunque la vida de Paco, concluyó de una manera trágica, el legado de “Medio Metro”, seguirá presente, pues su contribución a la comunidad sonidera nacional y su viralidad, serán reflejo de un personaje de barrio que logró conectar con millones.

