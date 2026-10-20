“Quedo como pend3j4": Manelyk ENFRENTA a Bebeshita en La Granja VIP y aclara si está interesada en Kevyn Contreras

Por más que se esforzó en aparentar que no le afectaba, Manelyk sí se entristeció al enterarse de que Bebeshita le tiene desconfianza porque le dan celos al verla cerca de Kevyn Contreras. Así que luego de pensarlo mucho, la “reina de los realities” se animó a encarar a Daniela y le dijo de frente que no tiene ninguna intención oculta con “Bicolor”, pero que tampoco pretenda que no le hable para nada si les toca trabajar juntos en La Granja VIP. También le recordó que si ya no le da consejos de su relación, es porque prefiere evitarse problemas, porque más de una vez ha terminado ignorándola para irse con él.