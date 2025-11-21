Venga La Alegría | Programa 21 de noviembre Parte 1 | El encuentro de Belinda y Cazzu y el ‘demonio azul’ del Exatlón

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de noviembre 2025, parte 1: Belinda y Cazzu alborotan los rumores de colaboración, todo sobre el evento del Hombre del Año, la verdad detrás del ‘descuido’ de Eduin Caz, la respuesta de Ninel Conde a sus detractores por ‘el bisturí', Zuria Vega y Alberto Guerra responden a los rumores de celos por Madonna, el video de Maite Perroni tras las críticas por su apariencia, Jorge Losa niega reconciliación con Ferka, las declaraciones de Santa Fe Klan sobre sus adicciones y la admiración de Lele Pons hacia Shakira. Además, el ‘demonio azul’ que hace sombra a ‘El Mono’ en Exatlón, la pasarela del Día internacional del vestido, la receta a la parrilla y mucha diversión.