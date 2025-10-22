Venga La Alegría | Programa 22 de octubre Parte 1 | Thalía y Yuri estrenan prometedores sencillos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de octubre 2025, parte 1: Laura Zapata reacciona a las declaraciones de Yolanda Andrade sobre Verónica Castro, Julián Gil confiesa que no ha visto a su hijo en ocho años, Yuri y Thalía estrenan prometedores sencillos, Mariana Ochoa reacciona al reencuentro de OV7 y los detalles de la gira de Perfume de Gardenia por Estados Unidos. Además, lo más destacado del Exatlón, consejos para decorar uñas en Halloween, la receta del día y mucho más.