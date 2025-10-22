Venga La Alegría | Programa 22 de octubre Parte 2 | Jawy da de qué hablar por insultar al Mayoral de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de octubre, parte 2: Jawy, quien insultó al Mayoral, recibió un castigo ejemplar por romper las reglas en La Granja VIP; Beret revela sorpresas de cara a su concierto de la Arena CDMX, la ‘guerra sin cuartel’ de Sandra Itzel y Lis Vega, el Sin Palabras y mucho más.