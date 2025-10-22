Apio Quijano se comprometió con Juanpa Serrano; este es el video del mágico momento

El amor es algo que muchos de los usuarios de redes sociales buscan en la infinidad de publicaciones que existen en la red. Por ello, cada vez que alguna pareja anuncia su unión en matrimonio, los internautas se vuelven locos y en este caso no fue la excepción. Y es que Apio Quijano compartió un momento muy emotivo para él y Juanpa Serrano. A continuación toda la información.

¿Apio Quijano y Juanpa Serrano se casarán en breve?

El cantante de Kabah recién anunció en su Instagram que se casaría después de que su pareja le pidiera matrimonio. Aunque esto lo acaban de hacer público, comentó que esto pasó en el pasado mes de junio, cuando se encontraban en un viaje en Italia.

Esto es lo que dice su mensaje en redes sociales. “Este gran momento ocurrió en junio y fue un momento súper bonito y especial para nosotros. No sabíamos si compartirlo o hacerlo solo nuestro, porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año”.

Sin embargo, no hay mayor información del gran evento de la boda. El video muestra a la pareja viviendo momentos de alegría en su viaje, situación que causó las naturales reacciones por parte de los seguidores de ambos. Y justamente en parte de los agradecimientos de parte de Quijano, indicó a sus fanáticos que esperen noticias.

¿Cuántos años de relación llevan Apio Quijano y Juanpa Serrano?

Parte del mensaje que el artista compartió indicó que estaban muy contentos por este acontecimiento, pues ya llevan 8 años como pareja. En ese sentido, ven esto como un gran paso de una historia llena de bellos momentos. El influencer que es mayor que él fue quien le propuso matrimonio al arrodillarse y entregarle el anillo, a lo que el cantante reaccionó con incredulidad al principio.