Policía se vuelve viral por reclamarle a una mujer por volver con su agresor: VIDEO

En una entrega más de los policías como parte de los videos virales, este tiene una historia particular. El agente de seguridad de Torreón aparece unos cuantos segundos frente a cámara mientras él y sus compañeros realizan lo que parece una detención. Según la explicación de su debido contexto, esto ocurrió por una denuncia de violencia contra la pareja del hombre que estaba siendo sometido. Ante eso, el policía le reclamó a la señora por volver con un hombre que parece un violentador.

¿Por qué el policía le reclamó a la mujer violentada?

Todo indica que la persona que graba el video es un vecino de este hogar que vive en constante conflicto. Allí, se percibe cómo una patrulla habría llegado al auxilio a una llamada de emergencia emitida por una mujer que estaba viviendo momentos de violencia. Ante eso, uno de los policías se dirige a la mujer en un tono de hartazgo.

Las palabras del oficial son claras, pues le dicta a la mujer violentada que siempre era lo mismo. Le explica que vive en un círculo vicioso, pues aunque se lleven al sujeto y lo encierren unos días, ella vuelve con él y así continúan con sus dinámicas. Incluso se escucha cómo angustiada, le dice al policía que ya no, que ahora sí no volvería con él.

Tras esa respuesta, el oficial no desistió y finalizó con un reclamo al asegurar que eso fue lo que había dicho la última vez, que esta mujer ya no regresaría con quien parece ser su marido.

¿Por qué están criticando a este policía?

Una buena parte de las respuestas de parte de los usuarios mostró indignación, pues estos aseguran que requiere de una correcta preparación de parte de los policías en cuanto a temas de violencia de género. Pues con ese tipo de comentarios revictimizan a las mujeres, quienes son las que requieren de la ayuda ante actos y dinámicas en los que - según parece - vive esta señora.

Aunque el oficial dijo que su intención no era revictimizar a la mujer, esto en una entrevista que le realizaron psoterirmente. Pero algunos defienden que ante la desesperación de ver que este caso recaía en lo mismo, lanzó esas palabras contra ella. Y esto fue algo defendido por algunos, asegurando que el oficial trataba de abrirle los ojos.