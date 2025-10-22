¿Cómo y en dónde ver GRATIS el 24/7 de La Granja VIP México? Te contamos TODO lo que debes saber:

Estos primeros días de La Granja VIP México nos ha dejado muchos momentos únicos, hemos vivido momentos de risa, emotivos, otros picantes y algunos más tensos; donde durante este tiempo hemos seguido muuuuuuy de cerca a todos nuestros granjeros y sí, hemos visto otra parte de ellos (saludos Sergio Mayer Mori), aunque ha llegado un anuncio que lo cambiará todo.

A partir de la tercera semana de este reality, misma que iniciará el lunes 27 de octubre, podrás seguir la transmisión en vivo únicamente a través de la plataforma de streaming de Disney+, misma donde serás testigo sobre cada cosa que sucede en este reality show que está conquistando todo México.

¿Cómo puedo ver La Granja VIP gratis?

Si tú al igual de nosotros, te ha enganchado con este programa lleno de las personalidades más icónicas del entretenimiento actual y quieres ver gratis las señales de La Granja VIP del 24/7, debes de aprovechar estos últimos días en los que la señal llega a ti a través de nuestro sitio web oficial, nuestra app de TVAztecaEnVivo y YouTube, además de Disney+.

Una vez siendo las 12:00 am del día lunes 27 de octubre, el formato 24/7 únicamente podrá seguirse a través de la plataforma de Disney+, por lo que te avisamos con tiempo para que disfrutes de tus granjeros favoritos estos últimos días de manera gratuita.

¿Dónde se puede ver La Granja VIP?

Recuerda que puedes seguir la transmisión de La Granja VIP a través de la señal de Azteca UNO y nuestro sitio web de lunes a viernes en punto de las 9:00 pm y los domingos a las 8:00 pm, donde anunciaremos durante la gala a nuestro siguiente granjera o granjero eliminado.

Si quieres salvar a tu granjero o granjera favorita no olvides votar día a día a través de nuestro sitio oficial y nuestra app de TVAztecaEnVivo, donde además puedes contar con votos extra GRATIS.