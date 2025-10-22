Muere querida cantante y así la despidieron emotivamente

El mundo de la música se encuentra de luto, con el reciente anuncio de la muerte de Paulina Tamayo, una cantante que logró mucho reconocimiento en Ecuador. Mujer que logró construir toda su carrera con gran trabajo y desempeño, dejando un hueco difícil de llenar.

Ante los hechos, su hija, Paola Tamayo dejó un emotivo mensaje para despedirse, un texto que ha generado tristeza entre los usuarios que siguieron de cerca a la reconocida artista. Te contamos qué público y de qué murió la celebridad.

¿Qué publicó la hija de Paulina Tamayo?

Paola Tamayo, desde su cuenta de Instagram, ante el anuncio de la muerte de su madre, Paulina Tamayo, dejó un emotivo mensaje de despedida. Publicación en la que se despide la hija de su mamá y resalta su gran amor hacia ella:

…Gracias a Dios por tu vida, por tu amor incondicional y por el legado que dejaste en mí y en todo un país. Gracias por ser mi madre, por enseñarme con tu ejemplo. Eres y serás siempre mi guía, mi orgullo, mi raíz. Que viva La Grande del Ecuador y ahora La Grande del Cielo.

Dentro de los comentarios de la publicación de su hija, hay varios usuarios que han dejado sus mensajes de despedida y condolencia, lamentando su pérdida, y resaltando que su madre fue una cantante grande dentro del mundo de la música. Celebridad musical que obtuvo reconocimiento nacional e internacional.

Por otro lado, en la cuenta de Paulina, se observa que el administrador del perfil oficial ha compartido varias imágenes del funeral y de algunos videos recordando todo el tiempo de vida que experimentó la reconocida artista. Siendo un lamentable hecho que a muchos usuarios tomó por sorpresa

¿De qué murió Paulina Tamayo?

La muerte de Paulina Tamayo ocurrió el 21 de octubre en Ecuador, a sus 60 años. Su manager Karina Cordova anunció a varios medios de comunicación que su muerte fue causada por una insuficiencia respiratoria. Aunque fue atendida en un hospital, fue demasiado tarde.

Aun así, se ha asegurado que la reconocida cantante nunca estuvo sola y se mantuvo acompañada de sus familiares. Todos sus seres queridos, ante su lamentable pérdida, han solicitado que se respete a la familia durante estos momentos difíciles.