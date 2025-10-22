¿Quiénes quedan NOMINADOS en La Granja VIP tras La Asamblea? Conoce los detalles AQUÍ

En los últimos días, las cosas se han puesto “de a peso” en La Granja VIP, ante las tensiones crecientes, los equipos y las nuevas aparentes rivalidades entre algunos granjeros. Todo indica que varias “bombas” se soltarán durante La Asamblea de este miércoles y, por supuesto, tendremos a dos nuevos nominados.

Quiénes quedan nominados en La Asamblea de La Granja VIP

La Asamblea es el proceso de nominación, mediante el cual los granjeros otorgan votos frente a frente. Cada uno debe pasar al frente, mencionar a una sola persona que quiere nominar y por qué.

Las dos personas que reúnen más votos en La Asamblea, quedan nominadas.

Cabe recalcar que estos dos nominados se determinan por votación de los granjeros, NO del público.

Quiénes ya están nominados en la segunda semana de La Granja VIP

Por El Legado que dejó Carolina Ross, la primera eliminada de La Granja VIP, Eleazar Gómez quedó nominado desde el lunes.

Tras El Duelo que enfrentaron Lis Vega y César Doroteo por elección de El Capataz, fue Lis quien quedó nominada.

El miércoles, tras La Asamblea se definen dos nominados más. Sin embargo, todo puede cambiar aún.

Falta que llegue el jueves de La Salvación, en que un nominado logra quedar exento tras ganar una competencia. El viernes de La Traición, esta misma persona puede librar a un granjero de la nominación y colocar en su lugar a otro.

¡Vota por tus favoritos de La Granja VIP!

No olvides que, de aquí hasta la Gala de Eliminación del domingo, puedes votar diario por la granjera o granjero nominado que quieres salvar. Se hace mediante el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.

Cada día tienes derecho a 10 votos, que puedes repartir entre los nominados. Si respondes una encuesta breve, desbloqueas 10 votos extra.