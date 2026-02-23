Venga La Alegría | Programa 23 de febrero 2026 Parte 2 | Las reacciones de las celebridades a lo ocurrido en Jalisco, noticias de Punch y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de febrero 2026, parte 2: Lo que no sabías de los Therian, los mensajes de las celebridades tras lo ocurrido en Jalisco, el siniestro que sufrió la banda Clave Nueva, el tatuaje que hizo Shakira, las buenas noticias del pequeño Punch, la polémica dinámica de Margarita McKenzie con nuestros conductores, bailamos con Los Auténticos Adolescentes, ‘El Capi’ nos compartió reflexiones sobre ser padre, la cena romántica y más de Una Historia de Amor y los casos Para Comentar. También, jugamos Coordenadas, Sin Palabras y Sí lo he hecho, No lo he hecho. ¡Venga La Alegría!