inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 23 de octubre Parte 1 | Todo lo que sucedió en la reciente celebración de la SACM

El comunicado de la familia de Nicandro Díaz denunciando que han utilizado mal su nombre, la celebración de la SACM, el homenaje a Memo Méndez Guiú y mucho más.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de octubre 2025, parte 1: El comunicado de la familia de Nicandro Díaz denunciando que algunas personas han utilizado mal su nombre, lo que sucedió en la celebración de la SACM para homenajear a Memo Méndez Guiú y mucho más.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×