Venga La Alegría | Programa 23 de septiembre Parte 2 | Leonardo DiCaprio habla por los migrantes en Estados Unidos, la polémica del Sin Palabras y mucha diversión

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de septiembre, parte 2: Romina Mircoli desmiente a Mitzy sobre los vestidos de Dulce y Leonardo DiCaprio alza la voz por los migrantes en Estados Unidos. Además, Silvia Olmedo aclaró todas las dudas sobre las relaciones tóxicas, lo más destacado del Exatlón Draft, la polémica que protagonizaron Flor Rubio y Sergio Sepúlveda en el Sin Palabras y los mejores juegos.

