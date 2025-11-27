Venga La Alegría | Programa 27 de noviembre Parte 1 | Martha Cristiana defiende la corona de Fátima Bosch, Omar Chaparro explica la ‘parodia’ de Itatí Cantoral y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de noviembre 2025, parte 1: Claudia Álvarez alza la voz por Eugenio Derbez, Martha Cristiana defiende la corona de Fátima Bosch en Miss Universo, Ana de la Reguera levanta la mano para llevar la vida de Verónica Castro a las pantallas, Geraldine Bazán es elogiada por su hija, Erika Buenfil aplaude a Maite Perroni, Omar Chaparro explica lo del video de La Guadalupana e Itatí Cantoral, Bárbara de Regil explica que no quiere ser madre y Adal Ramones explica el gran susto que se llevó con su esposa. Además, Consulta a la Mano con médicos especialistas, Jorge Daher presentó Myst Rapsodia, lo que pasó con el Huevo Dorado de La Granja VIP y mucha diversión.