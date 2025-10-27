Venga La Alegría | Programa 27 de octubre Parte 1 | Emiliano Aguilar insulta y explota contra Pepe Aguilar y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de octubre 2025, parte 1: Cazzu se despide de México y envía un mensaje a Christian Nodal, quien pasa por un gran momento con Ángela Aguilar. Emiliano Aguilar insulta y despotrica contra su Pepe Aguilar por los Billboard, Enrique Guzmán les responde a Alberto Vázquez, Gerardo Quiroz reacciona a los señalamientos de la familia de Nicandro Díaz, Adrián Di Monte se declara ‘feminista’ y Germán Ortega recuerda a Daniel Bisogno al preparar El Tenorio Cómico. Además, una pasarela de vestidos sexys para Halloween, cómo recuperar el autoestima tras una infidelidad, todo sobre las cesáreas y los partos naturales, el mejor postre para Halloween y mucho más.