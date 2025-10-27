Nodal es captado en video saliendo en estado inconveniente de un evento; esto mientras pelea con Cazzu por Inti

En un video donde se ve bastante claro que Christian Nodal se encontraba en estado inconveniente, los usuarios descargaron su odio contra el cantante de regional. Tal como ha sido la costumbre en tiempos recientes, este video se viralizó y allí empezaron a decir múltiples cosas de un artista que se encuentra a mitad de un proceso legal donde se le acusa de no dar suficiente dinero a su hija que vive en Argentina.

¿Dónde se grabó a Nodal alcoholizado?

La cuenta que compartió el polémico video se hace llamar La Camaleona y tiene un corte incendiario al momento de transmitir su información. Ante eso, informó que Nodal salió alcoholizado de su presentación del sábado pasado en Monterrey. Allí incluso se subieron videos en las historias para indicar cómo el Forajido perdía los papeles mientras avanzaba la noche.

Se percibe que el cantante de regional ya “estaba entonado” y que aunque su mismo equipo le pasaba agua, él pedía alcohol. Otro video publicado por la cuenta tiene el momento en el que Ángela Aguilar cantó Qué Agonía, sin embargo Christian quería besarla algo apasionado, mientras su esposa lo controlaba un poco en medio de la canción.

Allí, la dueña de esta cuenta comentó de manera bastante fuerte lo siguiente: “Con razón la esposa le daba agua al bebé-dor en Monterrey. Ya volvió a caer en sus vicios, le toca a la Ángela prepararle todas las mañanas sus huevitos en salsa para su cruda REALIDAD”.

¿Nodal le está dando manutención a Cazzu para su hija?

La manera en la que el mexicano ha declarado respecto de su hija y el conflicto que tiene con la cantante argentina ha sido con base en comunicados por parte de su equipo legal. Allí se indicó que él está dando una pensión millonaria para Inti. Sin embargo, Cazzu dijo que eso es mentira.

“Me parece un descaro… Me encantaría que la cantidad de energía que se ha puesto a las entrevistas, los comunicados, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que corresponden al futuro de mi hija”. Allí la cantante agregó que por favor le dijeran a dónde se fueron todos los millones que presumen que se le dieron a la niña.