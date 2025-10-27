¿Azotadores en las sábanas? Los peones comparten su sufrimiento en el Granero de La Granja VIP

En La Granja VIP, ser peón no solo implica levantarse temprano o cumplir con las tareas más pesadas. Dormir en el granero también se ha convertido en toda una prueba de resistencia. Varios participantes aprovecharon un momento para platicar sobre sus vivencias en ese espacio que, aunque parece tranquilo, esconde momentos incómodos, graciosos y hasta aterradores.

¿Cómo duermen los peones en el granero de La Granja VIP?

La conversación entre granjeros giró en torno a las condiciones del granero y las anécdotas que han surgido ahí. Sergio Mayer Mori, Omahi, Kike y Eleazar son actualmente los peones, y sus quejas van desde el calor, el polvo y la incomodidad de dormir sobre paja hasta los sustos nocturnos con bichos y sonidos extraños.

Kike recordó que en su primera noche sintió miedo de que le caminara una rata por la cara. Fabiola no pudo evitar reír al revivir el momento en el que creyeron que había un ratón en el granero, pero resultó ser una mariposa nocturna gigante que le cayó encima mientras dormía cuando fue peona junto a Lola Cortés, Lis Vega y Jawy. Para Jawy, lo único rescatable del granero es el fresco de la tarde, que al menos permite una siesta en paz sin calor.

¿Qué encontró La Bea en las sábanas del granero?

Una de las historias que volvió a salir fue la de La Bea, quien al ser peona en la primera semana, encontró nada menos que unos azotadores en sus sábanas. Nadie supo de dónde salieron, pero el recuerdo provocó risas y teorías entre los participantes. Aunque parezca una broma, la anécdota forma parte del folclore que va creando cada rincón del programa.

Todos coincidieron en que, más allá del humor, dormir sobre la paja es una experiencia incómoda y cansada. Entre alergias, picazón y falta de soporte, muchos esperan que la fase de peón les dure lo menos posible.

Hoy es Lunes de Capataz, lo que significa que un nuevo líder será elegido y con eso podrían cambiar los roles de peón para algunos. No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.