Video viral: Un evento infantil se transforma en auténtico caos en la CDMX

En TikTok, hay un video que se ha hecho viral, y es que lo que parecía en un inicio un evento infantil, de un momento a otro, se transformó en un auténtico caos, causando terror en los visitantes que estuvieron en el lugar de los hechos.

En una reconocida plaza de la CDMX ocurrieron los hechos, y las imágenes ya se han difundido por las redes. A continuación, te detallaremos qué fue lo que pasó en realidad y lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó en Plaza Izazaga 38?

En la Plaza Izazaga 38 de la CDMX, el fin de semana se realizó un evento infantil de “Las Guerreras K-Pop”, donde acudieron varias personas disfrazadas como las chicas y entonando la canción de “Golden”, ideal para que grandes y pequeños pudieran disfrutar de las presentaciones.

Sin embargo, todo dio un vuelco de 360 grados, puesto que en el evento infantil se presentó una pelea entre unos padres, discusión que pasó a las agresiones físicas, provocando que los niños presentes salieran corriendo, mientras los padres de familia cayeron en el temor al no encontrar a sus hijos, provocando un auténtico caos.

Entre ese zafarrancho, hubo varios heridos y personas llorando que fueron invadidas por el pánico. Debido a la gravedad de la situación, tuvieron que acudir cuerpos de seguridad para atender la situación y calmar a los presentes que fueron dominados por el pánico.

El video se ha vuelto viral, al reunir miles de reacciones, y comentarios que destacan que fue una mala organización lo que provocó la situación. Incluso, hubo quienes mencionaron que, por situaciones así, seguramente ya no se harán otros eventos.

¿Cuántos pisos tiene Plaza Izazaga?

Plaza Izazaga es un centro comercial que se destaca por ofrecer la venta de artículos chinos a mayoreo y menudeo. La número 38, cuenta con 12 pisos, pero a otros centros comerciales similares sobre la calle de Izazaga con más o menos pisos, los cuales están abiertos para que la gente pueda acudir a ellos.

Por suerte, después de lo ocurrido en la plaza de la CDMX, no se registró ninguna tragedia mayor. Pero el video viral en redes sociales, provocó que varios usuarios se quejaran por la actitud de los padres que se pelearon, puesto que se encargaron de hacer que un evento infantil se convirtiera en un auténtico caos.