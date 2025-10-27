¡El público elige! Cómo votar para decidir QUIÉN DORMIRÁ CON EL CAPATAZ en La Granja VIP, este 27 de octubre

En La Granja VIP, no hay ni un solo día que no esté lleno de emociones y sorpresas. Este lunes se lleva a cabo la nueva competencia de El Capataz: el granjero que destaque en esta prueba tendrá una habitación lujosa y privada a su disposición. Sin embargo, debe tener también un Invitado, y a continuación te decimos cómo votar para decidir quién dormirá con El Capataz toda la semana.

El público decide quién será el Invitado de El Capataz y dormirá mucho más cómodo que los otros granjeros. ¿Ya sabes a quién te gustaría ver viviendo esta experiencia?

¿Cómo votar para elegir quién dormirá con El Capataz?

Puedes emitir tu voto a través del sitio web oficial de Azteca UNO o mediante la app TV Azteca En Vivo. En cuanto Adal Ramones lo indique, ¡corre a votar!

Paso a paso para votar en el sitio web

Da click en el siguiente link: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Inmediatamente verás la opción de votar por los granjeros elegibles (es decir, no puedes votar por El Capataz ni por los peones). Tienes 10 votos para repartir o para dar a una sola persona. Si contestas una encuesta breve al finalizar, puedes desbloquear 10 votos más.

Paso a paso para votar en la app