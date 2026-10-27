Venga La Alegría | Programa 27 de octubre 2026 Parte 1 | Integrante de Parchís revela si existió conflicto con Timbiriche y mucho más
Arleth Terán lanza un ‘dardo’ a Olivia Collins, Frank Díaz de Parchís aclara si existió algún conflicto con Timbiriche, Azalia, la reciente eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada, habló sin filtros del reality y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de octubre 2026, parte 1: Arleth Terán lanza un ‘dardo’ a Olivia Collins, Arturo Carmona toma postura sobre el embargo que sufriría Alicia Villarreal, Frank Díaz de Parchís aclara si existió algún conflicto con Timbiriche, cómo llevar el duelo de perder a una mascota, la sexóloga reveló cuántas veces es recomendable tener intimidad con la pareja y la receta de espagheti con hija santa.
También, los famosos y lo que ocurrió en la alfombra roja del estreno de Tom Sawyer producida por Jorge Ortiz de Pinedo, el reportaje de Víctor Landeros y una pasarela con looks de Día de Muertos. Además, Azalia, la reciente eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada, habló sin filtros de Rafa y el resto de los granjeros. ¡Venga La Alegría!