Venga La Alegría | Programa 27 de octubre 2026 Parte 2 | ¡Lo más destacado del espectáculo, los mejores juegos y mucha diversión!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de octubre 2026, parte 2: Pee Wee reveló cómo honrará la memoria de su padre a un año de su partida, Mayra Rojas recordó a su hermana Lorena y a Xavier Ortiz, el reportaje de Samantha Núñez y Javier Mota sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi. También, repasamos lo más destacado del Exatlón. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras, ¿Qué es Eso? y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!