Venga La Alegría | Programa 26 de septiembre 2026 Parte 1 | Aleida Núñez invitada, receta con chicharrón, juegos y Sin Filtro
Revive el programa completo del 26 de septiembre y diviértete con nosotros en un fin de semana espectacular. Aleida Núñez es nuestra invitada especial del día.
¡Tuvimos de todo! El programa estuvo lleno de diversión y además Ismael Zhu “El Chino”, nos trajo una deliciosa receta de chicharrón con guacamole, pero con un toque único. En la sección Sin Filtro debatimos sobre el polémico caso de Jesse & Joy tras el anuncio de su separación.