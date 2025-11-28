Venga La Alegría | Programa 28 de noviembre Parte 1 | El primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de noviembre 2025, parte 1: Todas las reacciones al primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, Karla Díaz revela cómo volvería a JNS, Ivonne Montero confirma su soltería, Emir Pabón se pronuncia sobre una anhelada colaboración con Belinda y Cazzu y Lisset aclara si siguen los planes para ‘Ni tú ni yo’, el musical de Juan Gabriel. Además, todo sobre las manchas en los dientes, lo mejor del Exatlón, tips para lucir uñas increíbles en fiestas decembrinas y el resumen de La Granja VIP.